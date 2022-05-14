Нагельсманн заявил, что сделка по переходу защитника «Аякса» Мазрауи в «Баварию» практически завершена

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил, что клуб практически завершил сделку по переходу в команду защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.

«Что касается Мазрауи, то сделка находится на финишной прямой. Осталось лишь уладить некоторые детали. Если все получится, то у нас будет очень сильный футболист, чему мы будем очень рады. Во время первых переговоров Мазрауи рассказал, что хочет играть за «Баварию». Мы почти сразу нашли общий язык. Нам нужны футболисты, у которых есть голод, которые готовы подталкивать остальных вперед», — приводит Goal слова Нагельсманна.

В сезоне-2021/22 Мазрауи забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи в 34 матчах за «Аякс». 24-летний марокканец покинет нидерландский клуб по окончании сезона на правах свободного агента.