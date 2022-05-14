Беллингем заявил, что не уйдет из дортмундской «Боруссии» летом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем заявил, что не собирается уходить из команды в ближайшее время.

«Все, о чем я думаю сейчас — это следующий матч «Боруссии». Я буду в команде в следующем сезоне, я готов помогать клубу. Уход Холанна в «Манчестер Сити»? Я сказал ему, что очень рад за него, он решил сделать следующий шаг. «Манчестер Сити» повезло получить такого футболиста. Эрлин — отличный игрок и хороший парень. Я буду скучать по нему», — приводит Sky Sports слова Беллингема.

В сезоне-2021/22 Беллингем забил 6 голов и отдал 13 результативных передач в 43 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 18-летним футболистом интересуются «Ливерпуль» и «Реал».