Форвард «Баварии» Левандовски приступил к беговой работе

Пресс-служба «Баварии» сообщила, что форвард Роберт Левандовски приступил к беговой работе.

Напомним, игрок восстанавливается после травмы колена, которую он получил в расположении сборной Польши в марте.

По данным источника, 32-летний поляк не сможет принять участия в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 13 марта. Первая игра между командами закончилась со счетом 2:3 в пользу парижан.