Форвард «Баварии» Левандовски приступил к беговой работе
12:55
Пресс-служба «Баварии» сообщила, что форвард Роберт Левандовски приступил к беговой работе.
Напомним, игрок восстанавливается после травмы колена, которую он получил в расположении сборной Польши в марте.
По данным источника, 32-летний поляк не сможет принять участия в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 13 марта. Первая игра между командами закончилась со счетом 2:3 в пользу парижан.
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