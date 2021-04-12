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Форвард «Баварии» Левандовски приступил к беговой работе

12:55
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Пресс-служба «Баварии» сообщила, что форвард Роберт Левандовски приступил к беговой работе.

Напомним, игрок восстанавливается после травмы колена, которую он получил в расположении сборной Польши в марте.

По данным источника, 32-летний поляк не сможет принять участия в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 13 марта. Первая игра между командами закончилась со счетом 2:3 в пользу парижан.

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