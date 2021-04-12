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«Кельн» уволил главного тренера после поражения от «Майнца»

10:24
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«Кельн» уволил главного тренера Маркуса Гиздоля, сообщает официальный сайт клуба 12 апреля.

В 28-м туре чемпионата Германии «козлы» уступили «Майнцу» (2:3) и потерпели шестое поражение в восьми последних матчах.

«Кельн» занимает предпоследнее место в турнирной таблице бундеслиги с 23 очками.

Немецкий специалист возглавил «Кельн» осенью 2019-го года.

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