Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Кельн» назвал имя нового главного тренера

13:08
Фридхельм Функель. Фото Twitter
Фридхельм Функель. Фото Twitter
Теги:

Официальный сайт «Кельна» 12 апреля сообщил о назначении Фридхельма Функеля на пост главного тренера команды.

Соглашение с 67-летним специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Ранее 12 апреля «Кельн» сообщил об увольнении Маркуса Гиздоля, с которым «козлы» добыли лишь две ничьи в последних восьми матчах чемпионата.

На данный момент"Кельн" занимает предпоследнее место в турнирной таблице бундеслиги с 23 очками.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...