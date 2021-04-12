«Кельн» назвал имя нового главного тренера

Официальный сайт «Кельна» 12 апреля сообщил о назначении Фридхельма Функеля на пост главного тренера команды.

Соглашение с 67-летним специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Ранее 12 апреля «Кельн» сообщил об увольнении Маркуса Гиздоля, с которым «козлы» добыли лишь две ничьи в последних восьми матчах чемпионата.

На данный момент"Кельн" занимает предпоследнее место в турнирной таблице бундеслиги с 23 очками.