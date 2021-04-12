«Кельн» назвал имя нового главного тренера
13:08
Официальный сайт «Кельна» 12 апреля сообщил о назначении Фридхельма Функеля на пост главного тренера команды.
Соглашение с 67-летним специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона.
Ранее 12 апреля «Кельн» сообщил об увольнении Маркуса Гиздоля, с которым «козлы» добыли лишь две ничьи в последних восьми матчах чемпионата.
На данный момент"Кельн" занимает предпоследнее место в турнирной таблице бундеслиги с 23 очками.
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