Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Флик прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Германии

13:28
Теги:

Ханс Флик прокомментировал подписание контракта со сборной Германии. Ранее он заключил 3-летний контракт с национальной командой.

«Подписание прошло быстро, и я рад этому. Смогу работать тренером сборной с осени. Сезон только что закончился, два года в «Баварии» помогут мне в плане командного духа. В Мюнхене отношение игроков было невероятными, многое из этого опыта я использую в своей работе в сборной», — цитирует Флика сайт Немецкого футбольного союза.

Специалист приступит к работе с 1 июля. На чемпионате Евро-2020 командой будет руководить Йоахим Лев.

Дополнительная информация:

https://www.dfb.de/index/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Позорят великую хоккейную державу». Болельщики раскритиковали Канаду за поражение от Германии
Как напиваются представители разных знаков зодиака
Девятиклассница скончалась на экзамене в Северной Осетии
EBU рассказал о результате теста на наркотики победителя «Евровидения-2021»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд