Флик прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Германии
13:28
Ханс Флик прокомментировал подписание контракта со сборной Германии. Ранее он заключил 3-летний контракт с национальной командой.
«Подписание прошло быстро, и я рад этому. Смогу работать тренером сборной с осени. Сезон только что закончился, два года в «Баварии» помогут мне в плане командного духа. В Мюнхене отношение игроков было невероятными, многое из этого опыта я использую в своей работе в сборной», — цитирует Флика сайт Немецкого футбольного союза.
Специалист приступит к работе с 1 июля. На чемпионате Евро-2020 командой будет руководить Йоахим Лев.
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