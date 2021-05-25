Флик прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Германии

Ханс Флик прокомментировал подписание контракта со сборной Германии. Ранее он заключил 3-летний контракт с национальной командой.

«Подписание прошло быстро, и я рад этому. Смогу работать тренером сборной с осени. Сезон только что закончился, два года в «Баварии» помогут мне в плане командного духа. В Мюнхене отношение игроков было невероятными, многое из этого опыта я использую в своей работе в сборной», — цитирует Флика сайт Немецкого футбольного союза.

Специалист приступит к работе с 1 июля. На чемпионате Евро-2020 командой будет руководить Йоахим Лев.