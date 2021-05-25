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Флик подписал контракт со сборной Германии

12:17
Флик подписал контракт со сборной Германии. Фото Twitter
Флик подписал контракт со сборной Германии. Фото Twitter
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Ханс Флик заключил контракт со сборной Германии, сообщается в Twitter Немецкого футбольного союза.

Контракт с Немецким футбольным союзом (DFB) рассчитан до 2024 года. Соглашение 54-летнего специалиста вступит в силу 1 июля.

На Евро-2020 команду будет возглавлять Йоахим Лев, работающий со сборной с 2006 года.

В сезоне-2020/21 Флик возглавлял «Баварию», которая стала чемпионом бундеслиги.

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