Флик ожидает сложной игры против «Вердера»
Главный тренер «Баварии» Ханси Флик перед матчем 8-го тура чемпионата Германии против «Вердера» отметил, что у соперника мало игроков, уезжавших в сборные во время паузы.
— У «Вердера» всего несколько игроков отбывали в сборные, у них было две недели, чтобы подготовиться к матчу, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Они выглядят хорошо подготовлеными тактически и могут усложнить нам жизнь. Соперник компактно обороняется и быстро переключается из обороны в атаку. Именно это мы ожидаем от них и завтра.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2020/11/vorbericht-bundesliga-fc-bayern-sv-werder-bremen
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю