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Новости   //    Футбол   //    Германия

Флик ожидает сложной игры против «Вердера»

06:00

Главный тренер «Баварии» Ханси Флик перед матчем 8-го тура чемпионата Германии против «Вердера» отметил, что у соперника мало игроков, уезжавших в сборные во время паузы.

— У «Вердера» всего несколько игроков отбывали в сборные, у них было две недели, чтобы подготовиться к матчу, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Они выглядят хорошо подготовлеными тактически и могут усложнить нам жизнь. Соперник компактно обороняется и быстро переключается из обороны в атаку. Именно это мы ожидаем от них и завтра.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2020/11/vorbericht-bundesliga-fc-bayern-sv-werder-bremen

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