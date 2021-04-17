Гол Филиппа не спас «Вольфсбург» от поражения в матче с «Баварией»
«Вольфсбург» уступил «Баварии» (2:3) в домашнем матче 29-го тура чемпионата Германии.
Одним из главных героев встречи стал полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, который оформил дубль. У хозяев отличились Ваутер Вегорст и форвард московского «Динамо» Максимилиан Филипп, который выступает за «Вольфсбург» на правах аренды.
В других матчах тура «Фрайбург» дома разгромил «Шальке» (4:0), менхенгладбахская «Боруссия» забила четыре безответных мяча «Айнтрахту» (4:0), «Аугсбург» и «Арминия» разошлись миром — 0:0, а «Унион» обыграл «Штутгарт» со счетом 2:1.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
29-й тур
«Вольфсбург» — «Бавария» — 2:3 (1:3)
Голы: Мусиала, 15 (0:1). Шупо-Мотинг, 24 (0:2). Вегхорст, 35 (1:2). Мусиала, 37 (1:3). Филипп, 54 (2:3).
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Мбабу, Паулу Отавиу, Лакруа, Герхардт, Шлагер, Баку (Брекало, 55), Жуан Виктор (Руссийон, 60), Филипп (Бялек, 78), Вегхорст.
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Эрнандез (Куасси, 90+6), Павар, Киммих, Мюллер, Дэйвис, Мусиала (Коман, 73), Шупо-Мотинг, Сане (Хави Мартинес, 87).
Предупреждения: Паулу Отавиу, 57. Эрнандез, 79. Мбабу, 86.
Судья: Цвайер (Германия).
17 апреля. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».
«Фрайбург» — «Шальке-04» — 4:0 (2:0)
Голы: Хелер, 7 (1:0). Шоллои, 22 — с пенальти (2:0). Гюнтер, 50 (3:0). Гюнтер, 74 (4:0).
«Фрайбург»: Мюллер, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Хефлер, Шмид (Кюблер, 77), Шоллои (Квон Чхан Хун, 77), Сантамария (Кайтель, 60), Хелер (Чон У Ен, 77), Демирович (Петерсен, 77).
«Шальке-04»: Ферманн, Колашинац, Беккер (Сане, 68), Тиав, Стамбули, Маскарель, Сердар (Мустафи, 56), Харит (Гонсалу Пасьенсия, 86), Боздоган (Ут, 56), Айдин, Хюнтелар (Хоппе, 86).
Предупреждения: Сантамария, 9. Хюнтелар, 21. Хайнц, 29.
Судья: Райхель (Германия).
17 апреля. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».
«Боруссия М» — «Айнтрахт Ф» — 4:0 (1:0)
Голы: Гинтер, 10 (1:0). Хофманн, 60 (2:0). Бенсебаини, 67 (3:0). Вольф, 90+5 (4:0).
«Боруссия М»: Зиппель, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 90), Лайнер, Хофманн (Херрманн, 82), Лазаро (Вольф, 89), Закария (Райц, 90), Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 78).
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Дурм (Хасебе, 65), Н`Дика, Тута, Ильзанкер (Чэндлер, 65), Роде (Юнес, 65), Костич, Соу, Камада (Баркок, 84), Йович, Андре Силва.
Предупреждения: Н`Дика, 43. Бенсебаини, 46. Ильзанкер, 53. Андре Силва, 75. Чэндлер, 78. Райц, 90+2.
Судья: Айтекин (Германия).
17 апреля. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
«Аугсбург» — «Арминия» — 0:0
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув (Оксфорд, 46), Фрамбергер, Удуокхай, Йагу Амарал, Калиджури, Штробль, Хедира (Груэсо, 46), Хан, Рихтер (Финнбогасон, 65), Варгас.
«Арминия»: Ортега, Бруннер, Нильссон, Пипер, Лукокви, Притль, Окугава (Де Медина, 88), Кунце, Клос (Шипплок, 69), Фоглзаммер, Доан (Гебауэр, 77).
Предупреждения: Штробль, 27. Хедира, 44. Калиджури, 83. Шипплок, 90+1. Гикевич, 90+1.
Судья: Шмидт (Германия).
17 апреля. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».
«Унион Б» — «Штутгарт» — 2:1 (2:0)
Голы: Премель, 20 (1:0). Муса, 43 (2:0). Ферстер, 49 (2:1).
«Унион Б»: Луте, Триммель (Рюерсон, 86), Кнохе, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер (Ингвартсен, 62), Андрих, Премель (Грисбек, 85), Крузе, Муса (Тойхерт, 70).
«Штутгарт»: Кобель, Каминьски (Сиссе, 85), Антон, Штенцель (Ферстер, 46), Мавропанос, Каразор, Дидави (Климовиц, 46), Томми (Чурлинов, 59), В.Эндо, Кулибали (Массимо, 46), Калайджич.
Предупреждения: Премель, 9. Кулибали, 30. Каразор, 51. Триммель, 83. Мавропанос, 90+2.
Судья: Кортус (Германия).
17 апреля. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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