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Сегодня, 22:53

Филипп Лам назвал полузащитника «Боруссии» Беллингема игроком года

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам ответил на вопрос о том, кого считает лучшим игроком по итогам этого года.

«Всегда трудно ответить на этот вопрос. В этом году это должен быть кто-то, кто проявил себя на чемпионате мира. Думаю, что назвал бы Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», который продолжает развиваться. Он является ключевым игроком своей команды.

Также выделил бы Джамала Мусиалу. В сезоне-2022/23 он играл решающую роль почти во всех матчах мюнхенской «Баварии» и провел три хороших матча на чемпионате мира. Я бы сказал, что это выдающиеся игроки", — приводит Goal слова Лама.

В текущем сезоне Беллингем провел 22 матча за «Боруссию» в бундеслиге, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. На чемпионате мира-2022 в Катаре он отметился одним забитым мячом в матче против Сенегала (3:0).

Источник: https://www.goal.com/en/news/borussia-dortmund-star-jude-bellingham-player-of-the-year-lahm/blt157c8cc032dfc376
Филипп Лам
Футбол
Джуд Беллингем
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

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Вердер

 14 1 3
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Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
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 13 1 2
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