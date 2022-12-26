Филипп Лам назвал полузащитника «Боруссии» Беллингема игроком года

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам ответил на вопрос о том, кого считает лучшим игроком по итогам этого года.

«Всегда трудно ответить на этот вопрос. В этом году это должен быть кто-то, кто проявил себя на чемпионате мира. Думаю, что назвал бы Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», который продолжает развиваться. Он является ключевым игроком своей команды.

Также выделил бы Джамала Мусиалу. В сезоне-2022/23 он играл решающую роль почти во всех матчах мюнхенской «Баварии» и провел три хороших матча на чемпионате мира. Я бы сказал, что это выдающиеся игроки", — приводит Goal слова Лама.

В текущем сезоне Беллингем провел 22 матча за «Боруссию» в бундеслиге, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. На чемпионате мира-2022 в Катаре он отметился одним забитым мячом в матче против Сенегала (3:0).