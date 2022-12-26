Защитник Люка Эрнандес согласился продлить контракт с «Баварией» до 2027 года

Защитник Люка Эрнандес согласился продлить контракт с «Баварией». Новое соглашение будет рассчитано до 2027 года, сообщает журналист Никола Скира.

Нынешний контракт 26-летнего француза действует до конца июня 2024 года.

Эрнандес выступает за «Баварию» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за мюнхенцев.

22 ноября защитник получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в первом матче группового этапа чемпионата мира-2022 с Австралией (4:1) и выбыл минимум на полгода.