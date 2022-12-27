Лукас Эрнандес продлит контракт с «Баварией» до 2027 года

Защитник Лукас Эрнандес близок к продлению контракта с «Баварией».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 26-летний футболист в шаге от подписания соглашения с клубом до 2027 года.

Эрнандес выступает за «Баварию» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил один гол и сделал одну результативную передачу в 11 матчах за мюнхенцев. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.