Фанаты «Фрайбурга» бойкотировали матч с «Лейпцигом» и отправились на матч второй команды

Болельщики «Фрайбурга» бойкотировали выездную игру 14-го тура чемпионата Германии против «Лейпцига» (1:3).

Вместо этого они отправились на старый стадион клуба «Драйзамштадион», чтобы поддержать вторую команду в матчей бундеслиги 3 против «1860 Мюнхен».

При этом фанаты обеих клубов распевали песни против «Ред Булла», который владеет «Лейпцигом».