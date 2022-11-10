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Сегодня, 00:26

«Лейпциг» переиграл «Фрайбург», «Айнтрахт» одержал победу над «Хоффенхаймом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лейпциг» выиграл у «Фрайбурга» (3:1) в матче 14-го тура чемпионата Германии. Голами в составе победителей отметились Мохамед Симакан, Кристофер Нкунку и Эмиль Форсберг. Гол престижа на счету Лукаса Кублера.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
09 нояб, 22:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
3:1
Фрайбург

В других встречах «Айнтрахт» на своем поле оказался сильнее «Хоффенхайма» (4:2), «Шальке» с минимальным счетом обыграл «Майнц» (1:0), «Унион» и «Аугсбург» поделили очки (2:2).

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
09 нояб, 22:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
4:2
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
09 нояб, 22:30. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шальке-04
1:0
Майнц
Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
09 нояб, 22:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
2:2
Аугсбург

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Лейпциг
ФК Майнц
ФК Фрайбург
ФК Хоффенхайм
ФК Шальке
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 14 9 4 1 47-13 31
2
 Фрайбург 14 8 3 3 21-16 27
3
 Унион Б 14 8 3 3 23-16 27
4
 Айнтрахт Ф 14 8 2 4 31-23 26
5
 РБ Лейпциг 14 7 4 3 28-20 25
6
 Боруссия Д 14 8 1 5 23-17 25
7
 Вердер 14 6 3 5 24-25 21
8
 Вольфсбург 14 5 5 4 22-19 20
9
 Боруссия М 14 5 4 5 24-22 19
10
 Хоффенхайм 14 5 3 6 21-20 18
11
 Майнц 14 5 3 6 18-23 18
12
 Кельн 14 4 5 5 21-27 17
13
 Аугсбург 14 4 3 7 18-25 15
14
 Байер 14 4 3 7 23-26 15
15
 Штутгарт 14 3 5 6 18-25 14
16
 Герта 14 2 5 7 17-22 11
17
 Бохум 14 3 1 10 13-36 10
18
 Шальке 14 2 3 9 13-30 9
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.11 20:30
Вольфсбург – Боруссия Д
 2 : 0
8.11 22:30
Бавария – Вердер
 6 : 1
8.11 22:30
Бохум – Боруссия М
 2 : 1
8.11 22:30
Штутгарт – Герта
 2 : 1
9.11 20:30
Кельн – Байер
 1 : 2
9.11 22:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 4 : 2
9.11 22:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 3 : 1
9.11 22:30
Шальке – Майнц
 1 : 0
9.11 22:30
Унион Б – Аугсбург
 2 : 2
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 9
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 13 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 11 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 12 1 2
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