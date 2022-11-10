«Лейпциг» переиграл «Фрайбург», «Айнтрахт» одержал победу над «Хоффенхаймом»
«Лейпциг» выиграл у «Фрайбурга» (3:1) в матче 14-го тура чемпионата Германии. Голами в составе победителей отметились Мохамед Симакан, Кристофер Нкунку и Эмиль Форсберг. Гол престижа на счету Лукаса Кублера.
В других встречах «Айнтрахт» на своем поле оказался сильнее «Хоффенхайма» (4:2), «Шальке» с минимальным счетом обыграл «Майнц» (1:0), «Унион» и «Аугсбург» поделили очки (2:2).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|14
|9
|4
|1
|47-13
|31
|
2
|Фрайбург
|14
|8
|3
|3
|21-16
|27
|
3
|Унион Б
|14
|8
|3
|3
|23-16
|27
|
4
|Айнтрахт Ф
|14
|8
|2
|4
|31-23
|26
|
5
|РБ Лейпциг
|14
|7
|4
|3
|28-20
|25
|
6
|Боруссия Д
|14
|8
|1
|5
|23-17
|25
|
7
|Вердер
|14
|6
|3
|5
|24-25
|21
|
8
|Вольфсбург
|14
|5
|5
|4
|22-19
|20
|
9
|Боруссия М
|14
|5
|4
|5
|24-22
|19
|
10
|Хоффенхайм
|14
|5
|3
|6
|21-20
|18
|
11
|Майнц
|14
|5
|3
|6
|18-23
|18
|
12
|Кельн
|14
|4
|5
|5
|21-27
|17
|
13
|Аугсбург
|14
|4
|3
|7
|18-25
|15
|
14
|Байер
|14
|4
|3
|7
|23-26
|15
|
15
|Штутгарт
|14
|3
|5
|6
|18-25
|14
|
16
|Герта
|14
|2
|5
|7
|17-22
|11
|
17
|Бохум
|14
|3
|1
|10
|13-36
|10
|
18
|Шальке
|14
|2
|3
|9
|13-30
|9
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.11
|20:30
|
Вольфсбург – Боруссия Д
|2 : 0
|8.11
|22:30
|
Бавария – Вердер
|6 : 1
|8.11
|22:30
|
Бохум – Боруссия М
|2 : 1
|8.11
|22:30
|
Штутгарт – Герта
|2 : 1
|9.11
|20:30
|
Кельн – Байер
|1 : 2
|9.11
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|4 : 2
|9.11
|22:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|3 : 1
|9.11
|22:30
|
Шальке – Майнц
|1 : 0
|9.11
|22:30
|
Унион Б – Аугсбург
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|9
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|13
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|11
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|12
|1
|2
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