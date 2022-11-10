«Лейпциг» переиграл «Фрайбург», «Айнтрахт» одержал победу над «Хоффенхаймом»

«Лейпциг» выиграл у «Фрайбурга» (3:1) в матче 14-го тура чемпионата Германии. Голами в составе победителей отметились Мохамед Симакан, Кристофер Нкунку и Эмиль Форсберг. Гол престижа на счету Лукаса Кублера.

В других встречах «Айнтрахт» на своем поле оказался сильнее «Хоффенхайма» (4:2), «Шальке» с минимальным счетом обыграл «Майнц» (1:0), «Унион» и «Аугсбург» поделили очки (2:2).