Фанаты «Баварии» устроили протест в Кубке Германии и закидали поле теннисными мячами

Болельщики «Баварии» устроили протест на выездном матче 1/32 финала Кубка Германии с «Пройссеном» (4:0), сообщает журналист Патрик Бергер.

Бергер опубликовал видео, на котором фанаты кидают на поле теннисные мячи. Судьи были вынуждены отложить начало встречи, также матч один раз прерывался. Сообщается, что «Бавария» должна заплатить около 65 тысяч евро штрафа за акцию. На поле было выброшено 185 мячей, 350 евро за каждый.

Фото Патрик Бергер, Twitter

Это акция связана с тем, что болельщики недовольны проведением Суперкубка Германии в 2023 году 12 августа, когда остальные немецкие команды играли матчи первого раунда Кубка Германии. «Баварии» пришлось начать это турнир только через месяц.

В матче за Суперкубок страны мюнхенцы проиграли «Лейпцигу» со счетом 0:3.

Победа над «Пройссеном» позволила «Бавария» выйти в 1/16 финала Кубка Германии. Жеребьевка следующей стадии турнира состоится позже.