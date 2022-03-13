Эрлин Холанн пока не определился, где хочет продолжить карьеру

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн все еще не принял решения о своем будущем, сообщает Diario Sport.

По данным источника, окружение норвежца сообщает, что футболист примет решение о своей карьере позднее. Первые шаги будут предприняты в марте, Холанн и его окружение проанализируют все возможные варианты продолжения карьеры.

«Ман Сити» пообещал норвежцу, что улучшит уже сделанное предложение, однако сам форвард хочет продолжить карьеру в ла лиге. Скорее всего, будущее нападающего определится в апреле. «Боруссия» надеется, что Холанн официально объявит об уходе.