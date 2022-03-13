«Герта» отправила в отставку главного тренера

«Герта» объявила о расторжении контракта с главным тренером Тайфуном Коркутом. Также клуб покинул его ассистента Илия Арачич.

Nach den j?ngsten sportlichen Entwicklungen beenden wir die Zusammenarbeit mit Tayfun Korkut und Ilija Ara?i? mit sofortiger Wirkung. ?ber die Nachfolge informieren wir, sobald diese Personalie abschlie?end gekl?rt ist: https://t.co/559cZMewEO ??#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/1vsmXnjL3F — Hertha BSC (@HerthaBSC) March 13, 2022

Коркут возглавил «Герту» 29 ноября прошлого года.

Под его руководством команда после 26 туров занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице бундеслиги. Берлинцы одержали 6 побед и имеют в активе 23 очка. Команда отстает уже на 7 баллов от спасительно 15-го места.

Напомним, что команда, которая займет 16-е место, сыграет переходные матчи за право остаться в бундеслиге.