«Бавария» объявила о переходе Нюбеля в «Штутгарт»

Голкипер Александр Нюбель начнет сезон в «Штутгарте», сообщает пресс-служба «Баварии».

В «Штутгарте» 26-летний голкипер будет играть на правах аренды, его соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Последние два сезона Нюбель на правах аренды выступал за «Монако».

В сезоне-2022/23 вратарь провел 48 матчей во всех турнирах, пропустил 75 мячей и 10 раз сыграл на ноль.