«Бавария» объявила о переходе Нюбеля в «Штутгарт»
Голкипер Александр Нюбель начнет сезон в «Штутгарте», сообщает пресс-служба «Баварии».
В «Штутгарте» 26-летний голкипер будет играть на правах аренды, его соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.
Последние два сезона Нюбель на правах аренды выступал за «Монако».
В сезоне-2022/23 вратарь провел 48 матчей во всех турнирах, пропустил 75 мячей и 10 раз сыграл на ноль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
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