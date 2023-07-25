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Сегодня, 16:07

«Бавария» объявила о переходе Нюбеля в «Штутгарт»

Виталий Косик
Корреспондент
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Голкипер Александр Нюбель начнет сезон в «Штутгарте», сообщает пресс-служба «Баварии».

В «Штутгарте» 26-летний голкипер будет играть на правах аренды, его соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Последние два сезона Нюбель на правах аренды выступал за «Монако».

В сезоне-2022/23 вратарь провел 48 матчей во всех турнирах, пропустил 75 мячей и 10 раз сыграл на ноль.

Футбол
ФК Бавария
ФК Монако
ФК Штутгарт
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Забицер будет выступать в «Боруссии» под 20-м номером
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 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
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 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
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