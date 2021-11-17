Экс-игрок «Шальке» сядет в тюрьму за инсценировку своей смерти

Бывший футболист «Шальке» Хианник Камба получил тюремный срок, сообщает WAZ. Ему присудили три года и 10 месяцев. На такой же срок сядет в тюрьму его жена Кристина.

Суд Эсссена признал подсудимых виновными в инсценировке смерти футболиста с целью получить страховку. Указано, что они получили 1,2 миллиона евро. После этого экс-спортсмен устроился работать химиком в энергетической компании в Гельзенкирхене под другим именем.

9 января 2016 года появилась информация, что футболист родом из Конго скончался в результате автокатастрофы в своей родной стране. На тот момент он выступал в немецком клубе восьмого дивизиона «Хулс». За «Шальке» он играл с 1999 по 2005 год.

Суд счел, что Камба и его супруга вступили в преступный сговор с целью получения материальной выгоды. Первоначально обвиняемой была жена, а футболист проходил по делу свидетелем.

Подробнее о деле можно прочитать в материале «СЭ».