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Толиссо по окончании сезона может покинуть «Баварию» на правах свободного агента

«Бавария» летом может расстаться с Толиссо
09:24
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Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо по окончании сезона может покинуть команду на правах свободного агента, пишет Kicker.

По данным источника, футболист не хочет продлевать контракт с клубом. В нем заинтересованы «Тоттенхэм» и «Интер». Агенты предложили услуги 27-летнего игрока клубам АПЛ и серии А.

Контракт француза истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость — 15 миллионов евро. В этом сезоне он провел 4 игры в бундеслиге, не отметившись результативными действиями.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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