Толиссо по окончании сезона может покинуть «Баварию» на правах свободного агента

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо по окончании сезона может покинуть команду на правах свободного агента, пишет Kicker.

По данным источника, футболист не хочет продлевать контракт с клубом. В нем заинтересованы «Тоттенхэм» и «Интер». Агенты предложили услуги 27-летнего игрока клубам АПЛ и серии А.

Контракт француза истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость — 15 миллионов евро. В этом сезоне он провел 4 игры в бундеслиге, не отметившись результативными действиями.