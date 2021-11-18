Толиссо по окончании сезона может покинуть «Баварию» на правах свободного агента
«Бавария» летом может расстаться с Толиссо
09:24
Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо по окончании сезона может покинуть команду на правах свободного агента, пишет Kicker.
По данным источника, футболист не хочет продлевать контракт с клубом. В нем заинтересованы «Тоттенхэм» и «Интер». Агенты предложили услуги 27-летнего игрока клубам АПЛ и серии А.
Контракт француза истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость — 15 миллионов евро. В этом сезоне он провел 4 игры в бундеслиге, не отметившись результативными действиями.
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