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Нойер хочет продлить контракт с «Баварией» до 2025 года

14:21
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер ведет переговоры по продлению контракта с клубом, сообщает Sport1.

По информации источника, переговоры идут положительно, стороны могут достичь соглашения ближе к концу этого года. Сообщается, что 35-летний немец хочет подписать контракт до 2025 года, при этом он готов остаться в «Баварии» и на более длительный срок.

Нойер выступает за «Баварию» с июля 2011 года, нынешний контракт голкипера действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2021/22 вратарь провел 17 матчей за команду и пропустил 19 голов, отыграв 6 встреч на ноль.

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2021/11/fc-bayern-manuel-neuer-vor-verlangerung-das-hatte-folgen-fur-alexander-nubel?utm_source=sharing_platform&utm_medium=social&utm_campaign=sharing_app

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Иван Торопцев все материалы автора

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