Нойер хочет продлить контракт с «Баварией» до 2025 года

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер ведет переговоры по продлению контракта с клубом, сообщает Sport1.

По информации источника, переговоры идут положительно, стороны могут достичь соглашения ближе к концу этого года. Сообщается, что 35-летний немец хочет подписать контракт до 2025 года, при этом он готов остаться в «Баварии» и на более длительный срок.

Нойер выступает за «Баварию» с июля 2011 года, нынешний контракт голкипера действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2021/22 вратарь провел 17 матчей за команду и пропустил 19 голов, отыграв 6 встреч на ноль.