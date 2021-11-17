Нойер хочет продлить контракт с «Баварией» до 2025 года
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер ведет переговоры по продлению контракта с клубом, сообщает Sport1.
По информации источника, переговоры идут положительно, стороны могут достичь соглашения ближе к концу этого года. Сообщается, что 35-летний немец хочет подписать контракт до 2025 года, при этом он готов остаться в «Баварии» и на более длительный срок.
Нойер выступает за «Баварию» с июля 2011 года, нынешний контракт голкипера действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2021/22 вратарь провел 17 матчей за команду и пропустил 19 голов, отыграв 6 встреч на ноль.
Дополнительная информация:
https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2021/11/fc-bayern-manuel-neuer-vor-verlangerung-das-hatte-folgen-fur-alexander-nubel?utm_source=sharing_platform&utm_medium=social&utm_campaign=sharing_app
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