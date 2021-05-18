Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры по трансферу Иконе
12:59
Дортмундская «Боруссия» хочет этим летом купить полузащитника «Лилля» Джонатана Иконе, информирует France Football.
По данным издания, немецкий клуб готов заплатить за 23-летнего хавбека 25 миллионов евро и оформить трансфер уже этим летом.
В текущем сезоне чемпионата Франции футболист участвовал в 36 матчах, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами. Контракт француза с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года.
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