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Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры по трансферу Иконе

12:59
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Дортмундская «Боруссия» хочет этим летом купить полузащитника «Лилля» Джонатана Иконе, информирует France Football.

По данным издания, немецкий клуб готов заплатить за 23-летнего хавбека 25 миллионов евро и оформить трансфер уже этим летом.

В текущем сезоне чемпионата Франции футболист участвовал в 36 матчах, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами. Контракт француза с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.francefootball.fr/

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