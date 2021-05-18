Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры по трансферу Иконе

Дортмундская «Боруссия» хочет этим летом купить полузащитника «Лилля» Джонатана Иконе, информирует France Football.

По данным издания, немецкий клуб готов заплатить за 23-летнего хавбека 25 миллионов евро и оформить трансфер уже этим летом.

В текущем сезоне чемпионата Франции футболист участвовал в 36 матчах, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами. Контракт француза с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года.