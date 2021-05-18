Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Бавария» попрощалась с Алабой, Боатенгом и Мартинесом

15:02
Теги:

«Бавария» объявила об уходе защитников Давида Алабы и Джерома Боатенга, также команду покидает Хави Мартинес. У всех троих футболистов истек срок контракта с «Баварией». В Instagram клуб попрощался с игроками.

28-летний Алаба в составе «Баварии» дважды выигрывал Лигу чемпионов, десять раз становился чемпионом Германии и шесть раз выигрывал Кубок страны.

В активе 32-летнего Боатенга две победы в Лиге чемпионов, девять побед в бундеслиге и пять Кубков Германии.

32-летний Мартинес также дважды выиграл Лигу чемпионов, девять раз становился чемпионом Германии и пять раз выигрывал Кубок страны.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Главная ошибка — не выбросил из лодки тех, кто греб в другую сторону». Интервью с экс-тренером «Ротора»
Слуцкий ярко отметил 50-летие: пришли даже Семак, Гончаренко и Дзюба
Слуцкий на юбилее исполнил песню группы «Король и Шут»
Четыре клуба РПЛ интересуются Мелкадзе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд