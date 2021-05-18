В сети появились фотографии новой выездной формы «Баварии»

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал фотографии выездного комплекта формы «Баварии» на сезон-2021/22.

Форма представлена в черном цвете с золотыми вставками. Спереди футболки нанесен точечный ромбовидный рисунок.

Новый комплект выездной формы «Баварии». Фото Footyheadlines

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. Для мюнхенцев это 30-е чемпионство, которое позволяет нанести на эмблему клуба пять звезд.