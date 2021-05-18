В сети появились фотографии новой выездной формы «Баварии»
04:17
Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал фотографии выездного комплекта формы «Баварии» на сезон-2021/22.
Форма представлена в черном цвете с золотыми вставками. Спереди футболки нанесен точечный ромбовидный рисунок.
Новый комплект выездной формы «Баварии». Фото Footyheadlines
«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. Для мюнхенцев это 30-е чемпионство, которое позволяет нанести на эмблему клуба пять звезд.
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