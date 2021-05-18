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В сети появились фотографии новой выездной формы «Баварии»

04:17
Новый комплект выездной формы «Баварии». Фото Footyheadlines
Новый комплект выездной формы «Баварии». Фото Footyheadlines
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Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал фотографии выездного комплекта формы «Баварии» на сезон-2021/22.

Форма представлена в черном цвете с золотыми вставками. Спереди футболки нанесен точечный ромбовидный рисунок.

Новый комплект выездной формы "Баварии". Фото Footyheadlines
Новый комплект выездной формы «Баварии». Фото Footyheadlines

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. Для мюнхенцев это 30-е чемпионство, которое позволяет нанести на эмблему клуба пять звезд.

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