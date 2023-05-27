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Сегодня, 17:00

Дортмундская «Боруссия» уступает «Майнцу» 0:2 после первых 25 минут матча, Аллер не реализовал пенальти

Виталий Косик
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия» дома уступает «Майнцу».
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» дома уступает «Майнцу» после первых 25 минут матча 34-го тура бундеслиги со счетом 0:2.

Счет в матче открыл защитник гостей Андреас Ханче-Ольсен. Затем форвард «шмелей» Себастьян Аллер не смог реализовать 11-метровый удар.

На 24-й минуте встречи нападающий «Майнца» Карим Онисиво удвоил преимущество своей команды.

«Боруссия» станет чемпионом Германии, если одержит победу в этой встрече.

За тур до конца сезона «шмели» занимают первое место в таблице бундеслиги, набрав 70 очков в 33 матчах. «Бавария» располагается на второй строчке, заработав 68 очков.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Майнц
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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Майнц
Бундеслига
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 33 22 4 7 81-42 70
2
 Бавария 33 20 8 5 90-37 68
3
 РБ Лейпциг 33 19 6 8 60-39 63
4
 Унион Б 33 17 8 8 50-38 59
5
 Фрайбург 33 17 8 8 50-42 59
6
 Байер 33 14 8 11 57-46 50
7
 Вольфсбург 33 13 10 10 56-46 49
8
 Айнтрахт Ф 33 12 11 10 56-51 47
9
 Майнц 33 12 9 12 52-53 45
10
 Кельн 33 10 12 11 48-52 42
11
 Боруссия М 33 10 10 13 50-55 40
12
 Вердер 33 10 6 17 51-63 36
13
 Хоффенхайм 33 10 5 18 47-56 35
14
 Аугсбург 33 9 7 17 42-61 34
15
 Штутгарт 33 7 11 15 44-56 32
16
 Бохум 33 9 5 19 37-72 32
17
 Шальке 33 7 10 16 33-67 31
18
 Герта 33 6 8 19 40-68 26
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Боруссия М – Аугсбург
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Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
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Кельн – Бавария
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Боруссия Д

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Айнтрахт Ф

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Байер

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