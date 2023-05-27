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Сегодня, 12:26

Кан может быть уволен из «Баварии» из-за отсутствия трофеев

Сергей Разин
корреспондент
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Оливер Кан.
Фото AFP

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан может покинуть свой пост по окончании, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 53-летний немец находится под серьезным давлением из-за возможного завершения сезона без трофеев. Мюнхенцы могут не стать чемпионами Германии, если «Боруссия» одержит победу в заключительном туре.

В Лиге чемпионов «Бавария» вылетела в четвертьфинале, уступив «Манчестер Сити» с общим счетом 1:4.

Оливер Кан
ФК Бавария
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бундеслига: «Боруссия» Д — «Майнц», «Кельн» — «Бавария» и другие матчи 34-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 33 22 4 7 81-42 70
2
 Бавария 33 20 8 5 90-37 68
3
 РБ Лейпциг 33 19 6 8 60-39 63
4
 Унион Б 33 17 8 8 50-38 59
5
 Фрайбург 33 17 8 8 50-42 59
6
 Байер 33 14 8 11 57-46 50
7
 Вольфсбург 33 13 10 10 56-46 49
8
 Айнтрахт Ф 33 12 11 10 56-51 47
9
 Майнц 33 12 9 12 52-53 45
10
 Кельн 33 10 12 11 48-52 42
11
 Боруссия М 33 10 10 13 50-55 40
12
 Вердер 33 10 6 17 51-63 36
13
 Хоффенхайм 33 10 5 18 47-56 35
14
 Аугсбург 33 9 7 17 42-61 34
15
 Штутгарт 33 7 11 15 44-56 32
16
 Бохум 33 9 5 19 37-72 32
17
 Шальке 33 7 10 16 33-67 31
18
 Герта 33 6 8 19 40-68 26
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.05 16:30
Боруссия М – Аугсбург
 - : -
27.05 16:30
Бохум – Байер
 - : -
27.05 16:30
Боруссия Д – Майнц
 - : -
27.05 16:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
27.05 16:30
Кельн – Бавария
 - : -
27.05 16:30
РБ Лейпциг – Шальке
 - : -
27.05 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 - : -
27.05 16:30
Унион Б – Вердер
 - : -
27.05 16:30
Вольфсбург – Герта
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 14
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 14
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 11
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 10
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 23 2 1
Пьеро Хинкапье

Пьеро Хинкапье

Байер

 30 1 9
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 30 1 3
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