Кан может быть уволен из «Баварии» из-за отсутствия трофеев

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан может покинуть свой пост по окончании, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 53-летний немец находится под серьезным давлением из-за возможного завершения сезона без трофеев. Мюнхенцы могут не стать чемпионами Германии, если «Боруссия» одержит победу в заключительном туре.

В Лиге чемпионов «Бавария» вылетела в четвертьфинале, уступив «Манчестер Сити» с общим счетом 1:4.