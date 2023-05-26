Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 21:00

Бундеслига: «Боруссия» Д — «Майнц», «Кельн» — «Бавария» и другие матчи 34-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Боруссии» Дортмунд.
Фото Reuters
34-й тур чемпионата Германии.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей бундеслиги.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Майнц
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
Бавария
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Шальке-04
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
Аугсбург
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
Байер
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
Вердер
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
Герта

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

Вы можете себе представить, что «Боруссии» остался всего один шаг до чемпионства? В заключительном туре бундеслиги дортмундцам предстоит сыграть дома с «Майнцем». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что команда Эдина Терзича не просто справится с поставленной задачей и наберет важнейшие три очка, но еще и одержит крупную победу. Успех хозяев с форой (-2.5) мяча идет за 2.05, а вот на гостей с гандикапом (+2.5) гола можно поставить за 1.80.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).   

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2022-2023/
Футбол
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
«Даллас» в овертайме победил «Вегас» в финале конференции НХЛ
Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег
Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске
Тела трех девочек обнаружили в реке в Чувашии
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Баварии» Дэвис озвучит героя мультфильма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 33 22 4 7 81-42 70
2
 Бавария 33 20 8 5 90-37 68
3
 РБ Лейпциг 33 19 6 8 60-39 63
4
 Унион Б 33 17 8 8 50-38 59
5
 Фрайбург 33 17 8 8 50-42 59
6
 Байер 33 14 8 11 57-46 50
7
 Вольфсбург 33 13 10 10 56-46 49
8
 Айнтрахт Ф 33 12 11 10 56-51 47
9
 Майнц 33 12 9 12 52-53 45
10
 Кельн 33 10 12 11 48-52 42
11
 Боруссия М 33 10 10 13 50-55 40
12
 Вердер 33 10 6 17 51-63 36
13
 Хоффенхайм 33 10 5 18 47-56 35
14
 Аугсбург 33 9 7 17 42-61 34
15
 Штутгарт 33 7 11 15 44-56 32
16
 Бохум 33 9 5 19 37-72 32
17
 Шальке 33 7 10 16 33-67 31
18
 Герта 33 6 8 19 40-68 26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.05 16:30
Боруссия М – Аугсбург
 - : -
27.05 16:30
Бохум – Байер
 - : -
27.05 16:30
Боруссия Д – Майнц
 - : -
27.05 16:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
27.05 16:30
Кельн – Бавария
 - : -
27.05 16:30
РБ Лейпциг – Шальке
 - : -
27.05 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 - : -
27.05 16:30
Унион Б – Вердер
 - : -
27.05 16:30
Вольфсбург – Герта
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 14
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 14
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 11
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 11
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 23 2 1
Пьеро Хинкапье

Пьеро Хинкапье

Байер

 30 1 9
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 30 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости