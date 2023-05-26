Бундеслига: «Боруссия» Д — «Майнц», «Кельн» — «Бавария» и другие матчи 34-го тура

34-й тур чемпионата Германии.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей бундеслиги.

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Вы можете себе представить, что «Боруссии» остался всего один шаг до чемпионства? В заключительном туре бундеслиги дортмундцам предстоит сыграть дома с «Майнцем». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что команда Эдина Терзича не просто справится с поставленной задачей и наберет важнейшие три очка, но еще и одержит крупную победу. Успех хозяев с форой (-2.5) мяча идет за 2.05, а вот на гостей с гандикапом (+2.5) гола можно поставить за 1.80.