Дортмундская «Боруссия» в домашнем матче 1-го тура чемпионата Германии разгромила «Айнтрахт» со счетом 5:2. Дубль оформил Эрлин Холанн. Кроме того, у него три голевые передачи.

Еще по голу у Марко Ройса, Джованни Рейны и Торгана Азара.

Полузащитник дортмундцев Феликс Пасслак забил автогол. Еще один мяч у «Айнтрахта» на счету Йенса Хауге.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

1-й тур

«Боруссия Д» — «Айнтрахт Ф» — 5:2 (3:1)

Голы: Ройс, 23 (1:0). Пасслак, 27 — в свои ворота (1:1). Азар, 32 (2:1). Холанн, 34 (3:1). Рейна, 58 (4:1). Холанн, 70 (5:1). Хауге, 86 (5:2).

«Боруссия»: Кобель, Шульц, Пасслак, Аканджи, Витсель (Пападопулос, 78), Ройс (Мукоко, 88), Дахуд, Рейна (Тиггес, 88), Беллингем (Дилэйни, 73), Азар (Мален, 73), Холанн.

«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, Хасебе (Хрустич, 69), Ильзанкер (Ленц, 46), Костич (Ахе, 87), Соу, Баркок (Линдстрем, 46), Камада (Хауге, 46), Борре.

Судья: Штилер (Германия).

14 августа. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».