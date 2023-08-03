Дортмундская «Боруссия» объявила об аренде нападающего «Нюрнберга» Нишальке
Дортмундская «Боруссия» арендовала у «Нюрнберга» форварда Джермейна Нишальке.
20-летний футболист будет выступать за молодежный состав «Боруссии», который играет в 3-й лиге. Арендное соглашение рассчитано на один год с опцией выкупа.
Нишальке родился в Берлине, тренировался в командах «Герта Целендорф» и «Унион». В прошлом сезоне форвард провел 30 матчей в баварской региональной лиге и забил 18 голов.
В декабре 2022 года игрок подписал профессиональный контракт с клубом «Нюрнберг». В прошлом сезоне Нишальке трижды выступал за команду во второй бундеслиге. Фамилия игрока на немецком языке созвучна со словами «нет «Шальке»»
Источник: ФК Боруссия
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|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
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|19.08
|16:30
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Аугсбург – Боруссия М
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|19.08
|16:30
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
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Хоффенхайм – Фрайбург
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
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Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
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|19:30
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Боруссия Д – Кельн
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|20.08
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
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