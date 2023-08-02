«Реал Сосьедад» арендовал Андре Силву у «Лейпцига»

«Лейпциг» объявил об уходе нападающего Андре Силвы в «Реал Сосьедад».

Испанский клуб арендовал 27-летнего португальца до конца сезона-2023/24.

В сезоне-2022/23 Силва забил 9 голов и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за «Лейпциг». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.