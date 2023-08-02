«Реал Сосьедад» арендовал Андре Силву у «Лейпцига»
«Лейпциг» объявил об уходе нападающего Андре Силвы в «Реал Сосьедад».
Испанский клуб арендовал 27-летнего португальца до конца сезона-2023/24.
В сезоне-2022/23 Силва забил 9 голов и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за «Лейпциг». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
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|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0-0
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3
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Байер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Майнц
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хоффенхайм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
|0
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|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
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