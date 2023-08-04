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Тухель не согласен с руководством «Баварии» в определением главной трансферной цели

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не согласен с руководством клуба в трансферных делах.

По данным журналиста Тоби Альтсхеффля, команде необходим опорный хавбек, так как никто в клубе на данный момент не способен полноценно закрыть данную позицию. Руководство «Баварии» считает, что укрепление опорной зоны — не самый главный вопрос, важнее пригласить нового центрфорварда.

На данный момент клуб работает над покупкой 30-летнего форварда «Тоттенхэма» Гарии Кейна.

ФК Бавария
Томас Тухель
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