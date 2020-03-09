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Директор бундеслиги: «Мы бы предпочли играть со зрителями, но это нереально»

17:40
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Директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт прокомментировал решение властей о том, что спортивный события должны проводиться без зрителей или с ограниченным их числом — до тысячи человек. Мера предосторожности в связи с распространением коронавируса коснется матчей чемпионата Германии.

— Мы бы предпочли сыграть следующий тур со зрителями, но это, к сожалению, нереально, — цитирует Le Figaro Зайферта. — Решили, что тур все равно должен состояться, со зрителями или без. Это решение остается за властями.

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