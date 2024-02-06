Дайер рассказал, что Кейн помог ему интегрироваться в «Баварию»

Защитник «Баварии» Эрик Дайер рассказал, как нападающий Гарри Кейн помог ему адаптироваться в мюнхенском клубе. Ранее оба играли в «Тоттенхэме».

«Кейн очень помог мне интегрироваться в «Баварию». Он сделал процесс адаптации максимально легким. Все отнеслись ко мне невероятным образом, за что я сильно им благодарен», — сказал футболист в интервью Bild.

«Бавария» арендовала 30-летнего англичанина до конца сезона, но летом у него истекает контракт с «Тоттенхэмом».

В этом сезоне он провел всего три матча в бундеслиге, не отметившись результативными действиями.