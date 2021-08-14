Бывший защитник «Динамо» Рауш перешел в «Нюрнберг»
22:54
Бывший защитник «Динамо» Константин Рауш стал игроком «Нюрнберга», выступающего во второй бундеслиге, информирует пресс-служба немецкого клуба.
Ранее 31-летний футболист проводил тренировки с другим немецким клубом «Арминия». Он принял участие в товарищеской встрече со «Штутгартом» (2:5).
Напомним, что Рауш покинул «Динамо» в декабре прошлого года в связи с истечением срока трудового соглашения. С того момента он находится без команды.
У Рауша есть большой опыт выступлений в Германии. Россиянин поиграл за «Ганновер», «Штуттгарт», «Кельн» и «Дармштадт».
Konstantin #Rausch ist ab sofort Cluberer. Willkommen beim #FCN, Kocka! ? https://t.co/vmDMGZFFUk— 1. FC N?rnberg (@1_fc_nuernberg) August 14, 2021
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