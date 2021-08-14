Бывший защитник «Динамо» Рауш перешел в «Нюрнберг»

Бывший защитник «Динамо» Константин Рауш стал игроком «Нюрнберга», выступающего во второй бундеслиге, информирует пресс-служба немецкого клуба.

Ранее 31-летний футболист проводил тренировки с другим немецким клубом «Арминия». Он принял участие в товарищеской встрече со «Штутгартом» (2:5).

Напомним, что Рауш покинул «Динамо» в декабре прошлого года в связи с истечением срока трудового соглашения. С того момента он находится без команды.

У Рауша есть большой опыт выступлений в Германии. Россиянин поиграл за «Ганновер», «Штуттгарт», «Кельн» и «Дармштадт».