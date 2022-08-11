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Сегодня, 08:05

«Спартак» расторг контракт с Хендриксом

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Йоррит Хендрикс.
Фото ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс расторг контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

27-летний голландец был арендован «Фейеноордом» до конца июня 2023 года, но досрочно покинул клуб из Нидерландов. Он присоединится к немецкой «Фортуне» на правах свободного агента.

Хендрикс выступал за «Спартак» в январе 2021 года. Всего на его счету 22 матча за красно-белых, в которых он заработал 3 желтые карточки.

Источник: https://spartak.com/news/2022-08-11-spartak_rastorg_kontrakt_s_khendriksom/
Йоррит Хендрикс
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