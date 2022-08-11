«Спартак» расторг контракт с Хендриксом

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс расторг контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

27-летний голландец был арендован «Фейеноордом» до конца июня 2023 года, но досрочно покинул клуб из Нидерландов. Он присоединится к немецкой «Фортуне» на правах свободного агента.

Хендрикс выступал за «Спартак» в январе 2021 года. Всего на его счету 22 матча за красно-белых, в которых он заработал 3 желтые карточки.