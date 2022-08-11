Бывший полузащитник «Спартака» Хендрикс подписал контракт с «Фортуной»

Бывший полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс подписал контракт с «Фортуной».

Как сообщает официальный сайт клуба из Дюссельдорфа, соглашение с 27-летним нидерландцем рассчитано до 30 июня 2023 года.

В четверг, 11 августа, московский клуб объявил о расторжении контракта с Хендриксом.

Полузащитник перешел в «Спартак» из ПСВ 16 января 2021 года. Всего на его счету 22 матча за красно-белых, в которых он не отметился результативными действиями.