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Бывший полузащитник «Спартака» Хендрикс подписал контракт с «Фортуной»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Йоррит Хендрикс.
Фото Официальный сайт «Фортуны»

Бывший полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс подписал контракт с «Фортуной».

Как сообщает официальный сайт клуба из Дюссельдорфа, соглашение с 27-летним нидерландцем рассчитано до 30 июня 2023 года.

В четверг, 11 августа, московский клуб объявил о расторжении контракта с Хендриксом.

Полузащитник перешел в «Спартак» из ПСВ 16 января 2021 года. Всего на его счету 22 матча за красно-белых, в которых он не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.f95.de/aktuell/news/profis/detail/29685-fortuna-verpflichtet-jorrit-hendrix/
Йоррит Хендрикс
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