Лотар Маттеус: «Это просто магия, Мусиала играет, как Месси»

Бывший футболист «Шальке» и сборной Германии Лотар Маттеус оценил игру полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы.

Матч 14-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (2:0) стал для 19-летнего хавбека сотым в составе «Баварии». Мусиала отличился голом и результативной передачей.

«Это просто магия, Мусиала играет, как Месси. Это просто Голливуд. Он навсегда должен остаться в «Баварии» и всегда должен играть. Я думаю, его стоимость — 250 миллионов евро. Но, в любом случае, этот игрок — не для продажи», — цитирует Маттеуса Goal.

В текущем сезоне молодой немецкий полузащитник провел за «Баварию» 22 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.