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Сегодня, 12:18

Лотар Маттеус: «Это просто магия, Мусиала играет, как Месси»

Лотар Маттеус сравнил полузащитника «Баварии» Мусиалу с Месси
Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Шальке» и сборной Германии Лотар Маттеус оценил игру полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы.

Матч 14-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (2:0) стал для 19-летнего хавбека сотым в составе «Баварии». Мусиала отличился голом и результативной передачей.

«Это просто магия, Мусиала играет, как Месси. Это просто Голливуд. Он навсегда должен остаться в «Баварии» и всегда должен играть. Я думаю, его стоимость — 250 миллионов евро. Но, в любом случае, этот игрок — не для продажи», — цитирует Маттеуса Goal.

В текущем сезоне молодой немецкий полузащитник провел за «Баварию» 22 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

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Лионель Месси
Лотар Маттеус
ФК Бавария
ФК Шальке
Джамал Мусиала
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бундеслига, 15-й тур: «Боруссия» М обыграла «Боруссию» Д, «Бавария» победила «Шальке» и другие

Полузащитник «Баварии» Мусиала стал самым молодым игроком, сыгравшим сто матчей за мюнхенцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
3
 Фрайбург 14 8 3 3 21-16 27
4
 Унион Б 14 8 3 3 23-16 27
5
 Айнтрахт Ф 14 8 2 4 31-23 26
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
11
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
12
 Майнц 14 5 3 6 18-23 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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11.11 22:30
Боруссия М – Боруссия Д
 4 : 2
12.11 17:30
Аугсбург – Бохум
 0 : 1
12.11 17:30
Байер – Штутгарт
 2 : 0
12.11 17:30
Герта – Кельн
 2 : 0
12.11 17:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 1 : 2
12.11 17:30
Вердер – РБ Лейпциг
 1 : 2
12.11 20:30
Шальке – Бавария
 0 : 2
13.11 17:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 - : -
13.11 19:30
Фрайбург – Унион Б
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РБ Лейпциг

 12
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П
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