«Бавария» на выезде победила «Шальке»

«Бавария» на выезде победила «Шальке» в матче 15-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы выиграли со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились нападающие Серж Гнабри и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Начиная с 16 октября камерунский форвард отметился 10 голами за 9 игр. На этом отрезке он не забил лишь «Вердеру» (6:1) в прошлом туре.

«Бавария» набрала 34 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке» с 9 баллами на счету располагается на последней строчке.