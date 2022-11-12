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12 ноября, 22:28

«Бавария» на выезде победила «Шальке»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бавария» на выезде победила «Шальке» в матче 15-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы выиграли со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились нападающие Серж Гнабри и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Начиная с 16 октября камерунский форвард отметился 10 голами за 9 игр. На этом отрезке он не забил лишь «Вердеру» (6:1) в прошлом туре.

«Бавария» набрала 34 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке» с 9 баллами на счету располагается на последней строчке.

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
12 нояб, 20:30. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шальке-04
0:2
Бавария

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
ФК Бавария
ФК Шальке
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
3
 Фрайбург 14 8 3 3 21-16 27
4
 Унион Б 14 8 3 3 23-16 27
5
 Айнтрахт Ф 14 8 2 4 31-23 26
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
11
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
12
 Майнц 14 5 3 6 18-23 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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34 тур
11.11 22:30
Боруссия М – Боруссия Д
 4 : 2
12.11 17:30
Аугсбург – Бохум
 0 : 1
12.11 17:30
Байер – Штутгарт
 2 : 0
12.11 17:30
Герта – Кельн
 2 : 0
12.11 17:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 1 : 2
12.11 17:30
Вердер – РБ Лейпциг
 1 : 2
12.11 20:30
Шальке – Бавария
 0 : 2
13.11 17:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 - : -
13.11 19:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 12 1 2
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