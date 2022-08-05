Кавазашвили — о Ларссоне: «Что можно говорить о людях, из которых ФИФА И УЕФА сделали подлецов?»
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход бывшего форварда красно-белых Джордана Ларссона в «Шальке».
«Зачем рассуждать о судьбе Ларссона? Что можно говорить о легионере, который ничего из себя не представляет? Они приезжают, грабят наши клубы, учатся у нас играть и еще позволяют себе оскорблять Россию! Что можно говорить о людях, из которых ФИФА И УЕФА сделали подлецов? Они своим идиотским постановлением разрешают покидать российские клубы без финансовых и юридических санкций. Я бы больше иностранцев никогда в жизни не взял в наши клубы!» — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. В сезоне-2021/22 швед забил 2 гола в 23 матчах за красно-белых, а в апреле благодаря новым правилам ФИФА приостановил контракт с клубом до 30 июня и провел остаток сезона в клубе АИК. Летом 2022 года соглашение между сторонами было расторгнуто.
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1
|Бавария
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2
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3
|Байер
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Унион Б
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6
|Фрайбург
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7
|Кельн
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8
|Майнц
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9
|Хоффенхайм
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10
|Боруссия М
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11
|Айнтрахт Ф
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12
|Вольфсбург
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13
|Бохум
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|0-0
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14
|Аугсбург
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|0
|0-0
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15
|Штутгарт
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|0-0
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16
|Герта
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|0-0
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17
|Шальке
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|0-0
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18
|Вердер
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|0-0
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
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Кельн – Шальке
|- : -