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Кавазашвили — о Ларссоне: «Что можно говорить о людях, из которых ФИФА И УЕФА сделали подлецов?»

Кавазашвили раскритиковал Ларссона за переход в «Шальке»
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход бывшего форварда красно-белых Джордана Ларссона в «Шальке».

«Зачем рассуждать о судьбе Ларссона? Что можно говорить о легионере, который ничего из себя не представляет? Они приезжают, грабят наши клубы, учатся у нас играть и еще позволяют себе оскорблять Россию! Что можно говорить о людях, из которых ФИФА И УЕФА сделали подлецов? Они своим идиотским постановлением разрешают покидать российские клубы без финансовых и юридических санкций. Я бы больше иностранцев никогда в жизни не взял в наши клубы!» — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. В сезоне-2021/22 швед забил 2 гола в 23 матчах за красно-белых, а в апреле благодаря новым правилам ФИФА приостановил контракт с клубом до 30 июня и провел остаток сезона в клубе АИК. Летом 2022 года соглашение между сторонами было расторгнуто.

Анзор Кавазашвили
Джордан Ларссон
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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