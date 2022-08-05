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Спортдир «Шальке»: «Ларссон убедил нас во время переговоров, что у него есть огромное желание играть за клуб»

Спортивный директор «Шальке» рассказал, что Ларссон убедил клуб подписать с ним контракт
Анна Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Шальке» Рувен Шредер прокомментировал подписание клубом нападающего Джордана Ларссона.

«Джордан убедил нас во время переговоров, что у него есть огромное желание играть в «Шальке» и наша общая миссия — остаться в лиге. Он может представлять опасность как в качестве второго ведущего игрока, так и на фланге, а его качества сделают нашу атакующую игру более непредсказуемой. Он не только сам создает голевую угрозу, но и регулярно подготавливает площадку для своих товарищей по команде с помощью умных решений», — приводит слова Шредера сайт клуба.

Контракт 25-летнего шведа с «Шальке» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. Всего форвард сыграл за московский клуб 83 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://schalke04.de/personal/verpflichtung-jordan-larsson/
Джордан Ларссон
Футбол
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Джордан Ларссон: «Я внимательно следил за командой. «Шальке» добился впечатляющего прогресса»
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