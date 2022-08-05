Спортдир «Шальке»: «Ларссон убедил нас во время переговоров, что у него есть огромное желание играть за клуб»
Спортивный директор «Шальке» Рувен Шредер прокомментировал подписание клубом нападающего Джордана Ларссона.
«Джордан убедил нас во время переговоров, что у него есть огромное желание играть в «Шальке» и наша общая миссия — остаться в лиге. Он может представлять опасность как в качестве второго ведущего игрока, так и на фланге, а его качества сделают нашу атакующую игру более непредсказуемой. Он не только сам создает голевую угрозу, но и регулярно подготавливает площадку для своих товарищей по команде с помощью умных решений», — приводит слова Шредера сайт клуба.
Контракт 25-летнего шведа с «Шальке» рассчитан до конца сезона-2024/25.
Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. Всего форвард сыграл за московский клуб 83 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 9 результативных передач.
|И
|В
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|О
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
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|0-0
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3
|Байер
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|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
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|0-0
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5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Кельн
|0
|0
|0
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|0-0
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8
|Майнц
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
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|0
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|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
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Кельн – Шальке
|- : -