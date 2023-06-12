Бывший ассистент Нагельсманна стал главным тренером «Айнтрахта»

«Айнтрахт» объявил о назначении Дино Топмеллера на пост главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

42-летний специалист подписал контракт до 2026 года. Ранее Топмеллер работал ассистентом Юлиана Нагельсманна в «Баварии» и «Лейпциге».

9 мая «Айнтрахт» объявил об уходе Оливера Гласнера с поста главного тренера команды после окончания сезона. Команда заняла седьмое место в прошедшем розыгрыше бундеслиги.