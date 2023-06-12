Президент «Баварии»: «Уверен, что отношения нормализуются и Кан вернется в нашу семью»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о разговоре с Оливером Каном, который был уволен с поста генерального директора клуба.

«На прошлой неделе разговаривал с Оливером Каном по телефону. «Бавария» всегда готова к сотрудничеству. Так же относительно уверен, что отношения нормализуются и Оливер вернется в семью «Баварии», — приводит слова Хайнера Sky Sports.

Об уходе Кана и Хасана Салихамиджича «Бавария» объявила в день, когда команда мюнхенская команда выиграла чемпионский титул.

«Бавария» стала чемпионом Германии, набрав 71 очко за 34 матча. «Боруссия» расположилась на втором месте с таким же количеством очков. Мюнхенцы заняли первое место в сезоне-2022/23 по разнице мячей.