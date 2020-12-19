Бюрки объяснил невнимательностью пропущенные голы от «Униона»

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки после поражения от «Униона» в 13-м туре чемпионата Германии (1:2) отметил, что команда сыграла недостаточно внимательно в обороне.

— Собственно все было ясно, все было оговорено, у каждого игрока был соперник, — цитирует пресс-служба клуба Бюрки. — Во втором голе это была явная невнимательность. Не может быть, чтобы игрок оставался один. Это очень горько, особенно потому, что мы говорили об этом перед игрой. Очень жаль, что мы пропустили два гола со стандартов. Второй гол меня раздражает больше, чем первый. Мы были слишком безобидны в атаке, особенно в концовке, когда нам нужен был гол.