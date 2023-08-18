Бундеслига, матчи «Баварии» и «Боруссии»: расписание игр 1 тура в Германии
Новый розыгрыш бундеслиги начнется 18 августа. В матче открытия действующий чемпион, мюнхенская «Бавария» на выезде сыграет против «Вердера».
Следить за играми чемпионата Германии можно с помощью сайта matchtv.ru и телеканала Матч ТВ, а также с помощью с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».
Действующим чемпионом Германии является «Бавария».
Расписание 1 тура чемпионата Германии 2023 / 2024
18 августа, пятница
«Вердер» — «Бавария» — время начала игры в 21:30 мск
19 августа, суббота
«Вольфсбург» — «Хайденхайм» — время начала игры в 16:30
«Аугсбург» — «Боруссия» М — время начала игры в 16:30
«Штутгарт» — «Бохум» — время начала игры в 16:30
«Байер» — «РБ Лейпциг» — время начала игры в 16:30
«Хоффенхайм» — «Фрайбург» — время начала игры в 16:30
«Боруссия» Д — «Кельн» — время начала игры в 19:30
20 августа, воскресенье
«Унион» Б — «Майнц» — время начала игры в 16:30
«Айнтрахт» Ф — «Дармштадт» — время начала игры в 18:30
Полный календарь чемпионата Германии 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».
Германия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -