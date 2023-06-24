Булыкин оценил перспективы Азмуна в «Байере»

Бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, стоит ли форварду Сердару Азмуну оставаться в бундеслиге.

«Перспективы Азмуна в «Байере»? Пока не совсем радужные. Тренер ему не особо доверяет, и, как мне кажется, он еще до конца к бундеслиге адаптировался. В «Зените» у него все получалось, а здесь совершенно другая история. Если он хочет доказать, что он хороший футболист, надо оставаться в Германии. Стоит ли возвращаться в наш чемпионат? Я же в «Байере» тоже не был основным игроком, здесь мы с ним похожи. Правда, я адаптировался, наверное, за пару месяцев. Нашел вариант в Европе через год, где я больше играл. Я начал забивать и получал удовольствие от футбола. Азмун может пойти по такому же пути или вернуться в Россию, здесь у него место под солнцем», — цитирует Булыкина Legalbet.

Футболист перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. В минувшем сезоне 28-летний форвард провел 23 матча в чемпионате Германии, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.