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Булыкин оценил перспективы Азмуна в «Байере»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, стоит ли форварду Сердару Азмуну оставаться в бундеслиге.

«Перспективы Азмуна в «Байере»? Пока не совсем радужные. Тренер ему не особо доверяет, и, как мне кажется, он еще до конца к бундеслиге адаптировался. В «Зените» у него все получалось, а здесь совершенно другая история. Если он хочет доказать, что он хороший футболист, надо оставаться в Германии. Стоит ли возвращаться в наш чемпионат? Я же в «Байере» тоже не был основным игроком, здесь мы с ним похожи. Правда, я адаптировался, наверное, за пару месяцев. Нашел вариант в Европе через год, где я больше играл. Я начал забивать и получал удовольствие от футбола. Азмун может пойти по такому же пути или вернуться в Россию, здесь у него место под солнцем», — цитирует Булыкина Legalbet.

Футболист перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. В минувшем сезоне 28-летний форвард провел 23 матча в чемпионате Германии, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/bulikin-ya-nachal-zabivat-i-poluchal-udovolstvie-ot/
Дмитрий Булыкин
Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
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1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
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 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
7
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
8
 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
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 Майнц 34 12 10 12 54-55 46
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