Бруно Лаббадиа стал новым главным тренером «Штутгарта»

Бруно Лаббадиа вернулся на пост главного тренера «Штутгарта». Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до 2025 года, сообщает сайт клуба.

На посту главного тренера он сменил Михаэля Виммера, который работал с команды в нынешнем сезоне.

На данный момент «Штутгарт» занимает 15-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 14 очков в 15 матчах.

Лаббадиа работал со «Штутгартом» в период с 2010 по 2013 годы. Последним место его работы была «Герта», которую он покинул в 2021-м.