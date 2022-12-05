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Сегодня, 18:28

Бруно Лаббадиа стал новым главным тренером «Штутгарта»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бруно Лаббадиа.
Фото ФК «Штутгарт»

Бруно Лаббадиа вернулся на пост главного тренера «Штутгарта». Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до 2025 года, сообщает сайт клуба.

На посту главного тренера он сменил Михаэля Виммера, который работал с команды в нынешнем сезоне.

На данный момент «Штутгарт» занимает 15-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 14 очков в 15 матчах.

Лаббадиа работал со «Штутгартом» в период с 2010 по 2013 годы. Последним место его работы была «Герта», которую он покинул в 2021-м.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
ФК Штутгарт
Бруно Лаббадиа
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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34 тур
20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 13 1 2
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