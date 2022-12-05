Бруно Лаббадиа стал новым главным тренером «Штутгарта»
Бруно Лаббадиа вернулся на пост главного тренера «Штутгарта». Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до 2025 года, сообщает сайт клуба.
На посту главного тренера он сменил Михаэля Виммера, который работал с команды в нынешнем сезоне.
На данный момент «Штутгарт» занимает 15-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 14 очков в 15 матчах.
Лаббадиа работал со «Штутгартом» в период с 2010 по 2013 годы. Последним место его работы была «Герта», которую он покинул в 2021-м.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|15
|10
|4
|1
|49-13
|34
|
2
|Фрайбург
|15
|9
|3
|3
|25-17
|30
|
3
|РБ Лейпциг
|15
|8
|4
|3
|30-21
|28
|
4
|Айнтрахт Ф
|15
|8
|3
|4
|32-24
|27
|
5
|Унион Б
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|
6
|Боруссия Д
|15
|8
|1
|6
|25-21
|25
|
7
|Вольфсбург
|15
|6
|5
|4
|24-20
|23
|
8
|Боруссия М
|15
|6
|4
|5
|28-24
|22
|
9
|Вердер
|15
|6
|3
|6
|25-27
|21
|
10
|Майнц
|15
|5
|4
|6
|19-24
|19
|
11
|Хоффенхайм
|15
|5
|3
|7
|22-22
|18
|
12
|Байер
|15
|5
|3
|7
|25-26
|18
|
13
|Кельн
|15
|4
|5
|6
|21-29
|17
|
14
|Аугсбург
|15
|4
|3
|8
|18-26
|15
|
15
|Штутгарт
|15
|3
|5
|7
|18-27
|14
|
16
|Герта
|15
|3
|5
|7
|19-22
|14
|
17
|Бохум
|15
|4
|1
|10
|14-36
|13
|
18
|Шальке
|15
|2
|3
|10
|13-32
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.01
|22:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|- : -
|21.01
|17:30
|
Бохум – Герта
|- : -
|21.01
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Шальке
|- : -
|21.01
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|- : -
|21.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|- : -
|21.01
|17:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|- : -
|21.01
|20:30
|
Кельн – Вердер
|- : -
|22.01
|17:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|- : -
|22.01
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|12
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|13
|1
|2
Новости