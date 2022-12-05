Вратарь Зоммер заменит Де Хею в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер сборной Швейцарии и менхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер перейдет в «Манчестер Юнайтед» и станет основным вратарем команды, сообщает Bild.

По информации издания, сделка состоится в зимнее трансферное окно, сам игрок уже дал согласие на переход. Действующее соглашение Зоммера с немецким клубом рассчитано до лета 2023 года и руководители команды готовы отпустить его зимой.

Контракт вратаря «МЮ» Девида Де Хеа также действует до лета 2023 года, однако, клуб не планирует продлевать соглашение с голкипером.

33-летний швейцарский вратарь выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» с 2014 года. В текущем сезоне Зоммер сыграл 11 матчей за немецкий клуб и пропустил 14 мячей. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 5 миллионов евро.