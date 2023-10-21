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Сегодня, 10:20

Хуммельс вышел на второе место по количеству матчей за «Боруссию» в бундеслиге

Руслан Минаев
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Матс Хуммельс.
Фото AFP

Капитан «Боруссии» Матс Хуммельс вышел на второе место по количеству проведенных матчей за дортмундцев в бундеслиге, сообщает пресс-служба клуба.

Матч с «Вердером» (1:0) в 8-м туре чемпионата Германии стал для защитника 349-м в составе «Боруссии». Он делит второе место с вратарем Романом Вайденфеллером.

Лидером является Михаэль Цорк, который провел за «Боруссию» 463 матча в бундеслиге.

Матс Хуммельс
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Гол Брандта помог «Боруссии» обыграть «Вердер»

Брандт стал третьим самым молодым игроком с 300 матчами в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 8 6 2 0 17-8 20
2
 Байер 7 6 1 0 23-6 19
3
 Штутгарт 7 6 0 1 22-8 18
4
 Бавария 7 5 2 0 23-6 17
5
 Хоффенхайм 7 5 0 2 16-11 15
6
 РБ Лейпциг 7 4 2 1 16-6 14
7
 Вольфсбург 7 4 0 3 10-9 12
8
 Айнтрахт Ф 7 2 4 1 6-5 10
9
 Фрайбург 7 3 1 3 7-13 10
10
 Хайденхайм 7 2 1 4 10-15 7
11
 Дармштадт 7 2 1 4 12-19 7
12
 Боруссия М 7 1 3 3 13-16 6
13
 Унион Б 7 2 0 5 11-14 6
14
 Вердер 8 2 0 6 12-18 6
15
 Аугсбург 7 1 2 4 10-17 5
16
 Бохум 7 0 4 3 5-19 4
17
 Майнц 7 0 2 5 6-19 2
18
 Кельн 7 0 1 6 4-14 1
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
20.10 21:30
Боруссия Д – Вердер
 1 : 0
21.10 16:30
Дармштадт – РБ Лейпциг
 - : -
21.10 16:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
21.10 16:30
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
21.10 16:30
Унион Б – Штутгарт
 - : -
21.10 16:30
Вольфсбург – Байер
 - : -
21.10 19:30
Майнц – Бавария
 - : -
22.10 16:30
Кельн – Боруссия М
 - : -
22.10 18:30
Хайденхайм – Аугсбург
 - : -
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Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 13
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 4
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 6 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 4 1 0
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