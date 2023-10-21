Хуммельс вышел на второе место по количеству матчей за «Боруссию» в бундеслиге

Капитан «Боруссии» Матс Хуммельс вышел на второе место по количеству проведенных матчей за дортмундцев в бундеслиге, сообщает пресс-служба клуба.

Матч с «Вердером» (1:0) в 8-м туре чемпионата Германии стал для защитника 349-м в составе «Боруссии». Он делит второе место с вратарем Романом Вайденфеллером.

Лидером является Михаэль Цорк, который провел за «Боруссию» 463 матча в бундеслиге.