Хуммельс вышел на второе место по количеству матчей за «Боруссию» в бундеслиге
Капитан «Боруссии» Матс Хуммельс вышел на второе место по количеству проведенных матчей за дортмундцев в бундеслиге, сообщает пресс-служба клуба.
Матч с «Вердером» (1:0) в 8-м туре чемпионата Германии стал для защитника 349-м в составе «Боруссии». Он делит второе место с вратарем Романом Вайденфеллером.
Лидером является Михаэль Цорк, который провел за «Боруссию» 463 матча в бундеслиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|8
|6
|2
|0
|17-8
|20
|
2
|Байер
|7
|6
|1
|0
|23-6
|19
|
3
|Штутгарт
|7
|6
|0
|1
|22-8
|18
|
4
|Бавария
|7
|5
|2
|0
|23-6
|17
|
5
|Хоффенхайм
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|
6
|РБ Лейпциг
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
7
|Вольфсбург
|7
|4
|0
|3
|10-9
|12
|
8
|Айнтрахт Ф
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
9
|Фрайбург
|7
|3
|1
|3
|7-13
|10
|
10
|Хайденхайм
|7
|2
|1
|4
|10-15
|7
|
11
|Дармштадт
|7
|2
|1
|4
|12-19
|7
|
12
|Боруссия М
|7
|1
|3
|3
|13-16
|6
|
13
|Унион Б
|7
|2
|0
|5
|11-14
|6
|
14
|Вердер
|8
|2
|0
|6
|12-18
|6
|
15
|Аугсбург
|7
|1
|2
|4
|10-17
|5
|
16
|Бохум
|7
|0
|4
|3
|5-19
|4
|
17
|Майнц
|7
|0
|2
|5
|6-19
|2
|
18
|Кельн
|7
|0
|1
|6
|4-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.10
|21:30
|
Боруссия Д – Вердер
|1 : 0
|21.10
|16:30
|
Дармштадт – РБ Лейпциг
|- : -
|21.10
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|21.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|21.10
|16:30
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|21.10
|16:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
|21.10
|19:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|22.10
|16:30
|
Кельн – Боруссия М
|- : -
|22.10
|18:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|13
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|6
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|4
|1
|0
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