Брандт близок к продлению контракта с дортмундской «Боруссией»
Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Юлиан Брандт может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Свен Вестершульц.
По информации источника, стороны уже договорились о финансовой стороне будущего соглашения, но продолжаются переговоры о его продолжительности. Действующий контракт Брандта с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.
26-летний полузащитник выступает за дортмундцев с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 33 матча за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|16
|7
|3
|76-29
|55
|
2
|Боруссия Д
|26
|17
|2
|7
|57-35
|53
|
3
|Унион Б
|26
|15
|6
|5
|41-28
|51
|
4
|Фрайбург
|26
|13
|8
|5
|39-35
|47
|
5
|РБ Лейпциг
|26
|13
|6
|7
|49-33
|45
|
6
|Айнтрахт Ф
|26
|11
|8
|7
|47-37
|41
|
7
|Байер
|26
|12
|4
|10
|48-40
|40
|
8
|Майнц
|26
|11
|7
|8
|43-36
|40
|
9
|Вольфсбург
|26
|10
|9
|7
|46-34
|39
|
10
|Боруссия М
|26
|8
|8
|10
|40-44
|32
|
11
|Вердер
|26
|9
|4
|13
|40-50
|31
|
12
|Аугсбург
|26
|8
|5
|13
|34-47
|29
|
13
|Кельн
|26
|6
|10
|10
|33-44
|28
|
14
|Бохум
|26
|8
|2
|16
|28-57
|26
|
15
|Хоффенхайм
|26
|7
|4
|15
|35-46
|25
|
16
|Герта
|26
|5
|7
|14
|31-49
|22
|
17
|Шальке
|26
|4
|9
|13
|21-48
|21
|
18
|Штутгарт
|26
|4
|8
|14
|29-45
|20
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.04
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|- : -
|8.04
|16:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|8.04
|16:30
|
Боруссия Д – Унион Б
|- : -
|8.04
|16:30
|
Фрайбург – Бавария
|- : -
|8.04
|16:30
|
Майнц – Вердер
|- : -
|8.04
|19:30
|
Герта – РБ Лейпциг
|- : -
|9.04
|16:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|- : -
|9.04
|18:30
|
Бохум – Штутгарт
|- : -
|9.04
|20:30
|
Хоффенхайм – Шальке
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|10
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|22
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|24
|1
|5
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