«Боруссия» после разгрома «Шальке» унизила соперника и в соцсетях

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» после разгрома «Шальке» в чемпионате Германии (3:0) опубликовала издевательский твит: «Как мы читаем алфавит: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Как они читают алфавит: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ».

Во втором наборе английского алфавита отсутствует буква W, обычно означающая победу (win).

How we read the alphabet:



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



How they read it:



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 24, 2020

«Рурское дерби» между «Боруссией» и «Шальке» - одно из самых старых и острых противостояний в немецком футболе.

После 5 туров на счету «Боруссии» 4 победы и 1 поражение, у «Шальке» всего 1 ничья и 4 поражения и предпоследня строчка в таблице. Гельзенкирхенцы меньше всех забили и больше всех пропустили, а ниже них находится лишь «Майнц», уступивший во всех пяти играх.