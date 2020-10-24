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«Боруссия» после разгрома «Шальке» унизила соперника и в соцсетях

22:31

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» после разгрома «Шальке» в чемпионате Германии (3:0) опубликовала издевательский твит: «Как мы читаем алфавит: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Как они читают алфавит: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ».

Во втором наборе английского алфавита отсутствует буква W, обычно означающая победу (win).

«Рурское дерби» между «Боруссией» и «Шальке» - одно из самых старых и острых противостояний в немецком футболе.

После 5 туров на счету «Боруссии» 4 победы и 1 поражение, у «Шальке» всего 1 ничья и 4 поражения и предпоследня строчка в таблице. Гельзенкирхенцы меньше всех забили и больше всех пропустили, а ниже них находится лишь «Майнц», уступивший во всех пяти играх.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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